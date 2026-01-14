Der nicht so tapfere ZinnsoldatJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 12: Der nicht so tapfere Zinnsoldat
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Jeder erwartet, dass Zinnsoldat Timmy sich heldenhaft verhält, doch der fürchtet sich vor großen Aufgaben. Wie soll er da die schöne Ballerina Nina beeindrucken und das Märchen zu einem glücklichen Ende bringen? Die Märchenpolizei eilt zur Hilfe, um dem ängstlichen Zinnsoldaten auf die Sprünge zu helfen.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0