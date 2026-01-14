Viel Ärger für das tapfere kleine SchneiderleinJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 7: Viel Ärger für das tapfere kleine Schneiderlein
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Ein Gürtel mit der Aufschrift „Sieben auf einen Streich“ verschwindet spurlos. Das kleine Schneiderlein hatte ihn sich extra als eine Art magischen Talisman angefertigt, mit dem er um die Hand der Königstochter anhalten wollte. Das Ermittlerduo der Märchenpolizei macht sich auf die Suche nach dem Prunkstück.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0