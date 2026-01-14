Der Fall der drei kleinen SchweinchenJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 5: Der Fall der drei kleinen Schweinchen
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Das Steinhaus der kleinen Schweinchen ist auf mysteriöse Weise zusammengebrochen. War ein Baufehler der Grund oder hat da jemand nachgeholfen? Die Märchenpolizei muss die Geschichte schnell wieder in Ordnung bringen!
