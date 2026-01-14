Die Schöne und das schüterne BiestJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 9: Die Schöne und das schüterne Biest
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Das Biest erwischt Belles Vater beim Stehlen einer Rose. Er muss versprechen, seine Tochter eine Woche bei dem Biest wohnen zu lassen, sonst muss er sterben. Der Vater geht auf den Tausch ein. Belle erschrickt fürchterlich, als sie das schreckliche Wesen sieht! Die Märchenpolizei muss dafür sorgen, dass sich das Biest und Belle innerhalb von einer Woche verlieben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0