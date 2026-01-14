Die Suche nach AschenputtelJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 11: Die Suche nach Aschenputtel
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Um Punkt Mitternacht verschwindet Cinderella vom Ball des Prinzen. Ein Zeuge will gesehen haben, dass die junge Schönheit entführt worden ist. Ein gläserner Schuh ist der einzige Hinweis. Ein spannender Fall für die Ermittler der Märchenpolizei!
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0