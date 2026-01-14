Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Die Prinzessin ohne Erbse

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 1vom 14.01.2026
Die Prinzessin ohne Erbse

Die Prinzessin ohne ErbseJetzt kostenlos streamen

F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Folge 1: Die Prinzessin ohne Erbse

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Die königliche Erbse wurde gestohlen. Wie soll der Prinz nun testen, ob er eine echte Prinzessin vor sich hat? Ein spannender neuer Fall für das Ermittlerduo der Märchenpolizei.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Studio 100 International
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Alle 2 Staffeln und Folgen