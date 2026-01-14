Des Zauberlehrlings große FlutJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 3: Des Zauberlehrlings große Flut
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Zauberlehrling hat in der Abwesenheit seines Meisters allerhand magischen Unsinn angestellt. Doch sein Chef ist nicht rechtzeitig zurückkehrt, um den Schaden zu beseitigen und die Magie zu stoppen. Jetzt droht das gesamte Märchenland überflutet zu werden. Die Märchenpolizei muss den verschwundenen Zauberer finden.
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F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: EM.TV & Merchandising AG, Talit Productions, Victory Media Group