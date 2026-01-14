Däumelinchen verzweifelt gesucht!Jetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 11: Däumelinchen verzweifelt gesucht!
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Müller und seine Frau wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Sie pflanzen eine Blume in ihrem Garten, in der das begehrte, winzige Kindlein ausgetragen werden soll. Als die Zeit der Ernte gekommen ist, macht das Paar eine schreckliche Entdeckung: Jemand hat die Pflanze ausgetauscht! Die Märchenpolizei macht sich auf die Suche nach der richtigen Pflanze, in der Däumelinchen hoffentlich noch wächst und gedeiht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0