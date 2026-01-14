Zum Inhalt springenBarrierefrei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Der Unfähige Rattenfänger von Hameln

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 6vom 14.01.2026
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Folge 6: Der Unfähige Rattenfänger von Hameln

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Der Rattenfänger von Hameln flötet seine schönsten Lieder, doch die Ratten wollen nicht verschwinden. Im Gegenteil, es kommen immer mehr Nager und auch die Katzen fühlen sich in der Nähe des Rattenfängers sehr wohl. Ein kniffliger Fall für die Agenten des F.T.P.D., der Märchenpolizei.

Studio 100 International
