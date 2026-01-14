Aladin ohne WunderlampeJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 8: Aladin ohne Wunderlampe
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Aladdin war gerade auf dem Weg zum Sultan, und wollte um die Hand der Prinzessin anzuhalten, als ihm die Wunderlampe gestohlen wurde. Wenn die Ermittler der Märchenpolizei die Lampe nicht rechtzeitig finden, muss Aladdin für immer auf seine Prinzessin verzichten.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0