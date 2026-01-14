Zum Inhalt springenBarrierefrei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Kein Knusperhaus für Hänsel und Gretel

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 2vom 14.01.2026
Folge 2: Kein Knusperhaus für Hänsel und Gretel

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Jemand hat das Haus der Hexe demoliert und den ganzen Lebkuchen gestohlen. Wie soll die Hexe nun Hänsel und Gretel zu sich locken? Ein neuer kniffliger Fall für das Ermittlerduo der Märchenpolizei.

