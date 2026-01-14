Kein Knusperhaus für Hänsel und GretelJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 2: Kein Knusperhaus für Hänsel und Gretel
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Jemand hat das Haus der Hexe demoliert und den ganzen Lebkuchen gestohlen. Wie soll die Hexe nun Hänsel und Gretel zu sich locken? Ein neuer kniffliger Fall für das Ermittlerduo der Märchenpolizei.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0