Studio 100 KidsStaffel 2Folge 13vom 14.01.2026
Folge 13: Märchenland in Gefahr

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Dem Chef der Märchenpolizei wurde das Märchenbuch geklaut. Alle Änderungen, die in dem Buch vorgenommen werden, passieren auch im Märchenland. Im schlimmsten Fall hört es sogar auf, zu existieren! Die Agenten der Märchenpolizei müssen die Diebe so schnell wie möglich finden.

