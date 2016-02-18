Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Die außergewöhnlichsten Orte der Welt

ProSieben MAXX Folge vom 18.02.2016
Die außergewöhnlichsten Orte der Welt

Galileo 360°

Folge vom 18.02.2016: Die außergewöhnlichsten Orte der Welt

111 Min. Folge vom 18.02.2016 Ab 12

"Galileo 360°" reist an besonders ungewöhnliche Orte rund um die Welt und zeigt interessante und teilweise echt skurrile Arbeitsplätze. Außerdem: Bildgeschichte brennendes Dorf / Bademöglichkeit mit Nervenkitzel / Mission Wissen weltweit: Freizeitparks / Kuriose Ortsnamen / Slab City / Lost Places / Soledar: Das unterirdische Salzsanatorium

