Galileo 360°
Folge vom 18.02.2016: Die außergewöhnlichsten Orte der Welt
111 Min.Folge vom 18.02.2016Ab 12
"Galileo 360°" reist an besonders ungewöhnliche Orte rund um die Welt und zeigt interessante und teilweise echt skurrile Arbeitsplätze. Außerdem: Bildgeschichte brennendes Dorf / Bademöglichkeit mit Nervenkitzel / Mission Wissen weltweit: Freizeitparks / Kuriose Ortsnamen / Slab City / Lost Places / Soledar: Das unterirdische Salzsanatorium
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben