Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Luxus"

ProSieben MAXXFolge vom 22.12.2016
Folge vom 22.12.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Luxus"

111 Min.Folge vom 22.12.2016Ab 12

Funda Vanroy präsentiert vier spannende Countdowns: "Crazy People", "Crazy Jobs", "Crazy Food" und "Crazy Luxus". In der Folge "Crazy Luxus" geht es unter anderem um die teuerste Flüssigkeit der Welt, goldene Kontaktlinsen, Luxus-Hoteltester, Küchenmesser mit Diamantgriff, ein Fahrrad aus Mahagoni-Holz und einen persönlichen Einkaufsassistenten - extra für Hunde.

