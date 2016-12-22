Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Luxus"Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 22.12.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Luxus"
111 Min.Folge vom 22.12.2016Ab 12
Funda Vanroy präsentiert vier spannende Countdowns: "Crazy People", "Crazy Jobs", "Crazy Food" und "Crazy Luxus". In der Folge "Crazy Luxus" geht es unter anderem um die teuerste Flüssigkeit der Welt, goldene Kontaktlinsen, Luxus-Hoteltester, Küchenmesser mit Diamantgriff, ein Fahrrad aus Mahagoni-Holz und einen persönlichen Einkaufsassistenten - extra für Hunde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben