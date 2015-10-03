Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Heiß und kalt - die Extreme der Erde

ProSieben MAXX
Folge vom 03.10.2015
Heiß und kalt - die Extreme der Erde

Heiß und kalt - die Extreme der ErdeJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 03.10.2015: Heiß und kalt - die Extreme der Erde

131 Min.
Ab 12

Die "Galileo"-Reporter setzen sich extremen Temperaturen aus. Eisnomaden leben und arbeiten das ganze Jahr über draußen - auch bei Minus 26 Grad Celsius. Dagegen sind in der Sahara Temperaturen bis zu 60 Grad keine Seltenheit. Wie fühlt sich das für einen Mitteleuropäer an? Eine Massagetechnik, bei der die Patienten angezündet werden, Musikinstrumente aus Eis und Schnee sowie ein Besuch in der größten Sauna der Welt sind weitere Themen.

