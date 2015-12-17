Teuer geht immer - Das Luxus-SpezialJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 17.12.2015: Teuer geht immer - Das Luxus-Spezial
106 Min. Folge vom 17.12.2015
Während Otto Normal im Alltag aufs Geld schauen muss, spielt es für manche Menschen überhaupt keine Rolle - auch nicht bei Gebrauchsgegenständen. "Galileo 360°" testet beispielsweise die teuerste Zahnbürste und Zahnpasta der Welt. Auf welch verrückte Weise Menschen zu Reichtum gelangen, zeigt das Beispiel des Mundgeruch-Detektors, dessen Erfinder sich damit eine goldene Nase verdiente.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben