Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Reisen - verrückt oder clever?

ProSieben MAXXFolge vom 20.08.2015
Reisen - verrückt oder clever?

Reisen - verrückt oder clever?Jetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 20.08.2015: Reisen - verrückt oder clever?

111 Min.Folge vom 20.08.2015Ab 12

Nicht umsonst trägt Alexander König den Spitznamen "Meilen-König": Der Sparfuchs erklärt, wie man bei einer Flugreise optimal kalkuliert und so bare Münze sparen kann. Außerdem gibt "Galileo 360°" Tipps für einen gelungenen Urlaub in Deutschland. Weitere Themen der Sendung: die Top 6 der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen / Blick hinter die Kulissen eines der besten Wellness-Hotels der Welt in Antalya.

Alle verfügbaren Folgen