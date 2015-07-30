Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Die spektakulärsten Freizeitaktivitäten

ProSieben MAXXFolge vom 30.07.2015
Die spektakulärsten Freizeitaktivitäten

Die spektakulärsten FreizeitaktivitätenJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 30.07.2015: Die spektakulärsten Freizeitaktivitäten

112 Min.Folge vom 30.07.2015Ab 12

Auf Skiern oder Snowboards geht es beim Rockboarding die Geröllpiste hinunter. Neuling Natascha wagt sich im Berner Oberland an ihre erste Abfahrt. Weitere Themen der Sendung: Test des Bergmönch-Mountainbikes - ohne Sattel und Pedale, Vorstellung der Trendsportarten "Loopyball", "Jugger" und "360 Ball". In der Challenge heißt es diesmal: Wie viele Achterbahnen kann man in zwei Stunden fahren?

Alle verfügbaren Folgen