Galileo 360°
Folge vom 12.11.2015: Das zieht die Welt an
121 Min.Folge vom 12.11.2015Ab 12
Der Designer Van Bo Le-Mentzel stellt Karma-Chakhs als Fairtrade-Plagiat der Converse Chucks her. Reporter Thilo Mischke unterzieht seine Daunenjacke einem Belastungstest und Jan Schwiderek zieht mehr als 145 T-Shirts übereinander. Außerdem wirft "Galileo 360°" einen Blick hinter die Kulissen von Zalando, testet Retro-Taschen aus alten Turnmatten und begleitet einen kolumbianischen Schneider, der sich auf schusssichere Kleidung spezialisiert hat.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
