Faszination der Wildnis

ProSieben MAXXFolge vom 19.11.2015
Folge vom 19.11.2015: Faszination der Wildnis

118 Min.Folge vom 19.11.2015Ab 12

In japanischen Städten ist der Wohnraum knapp, also müssen auch die Haustiere entsprechend platzsparend sein. Die "Galileo 360°"-Reporter nehmen den dortigen Trend unter die Lupe, Käfer in der Wohnung zu halten. Außerdem besuchen sie ein Waisenhaus für Faultiere in Costa Rica, dokumentieren ein echtes Naturschauspiel in Mexiko und leben drei Tage mit dem Naturvolk der Huli in Papua Neuguinea.

