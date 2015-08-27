Galileo 360°
Folge vom 27.08.2015: Ungewöhnliche Fahrzeuge
45 Min.Folge vom 27.08.2015Ab 12
Nicht überall auf der Welt sind die technischen Auflagen für Fahrzeuge im Straßenverkehr so streng wie in Deutschland. Daher trägt der Kult ums fahrende Blech anderswo ganz andere Blüten als hierzulande. "Galileo 360°" zeigt einen fragwürdigen neuen Trend aus den USA: die Coal Roller - Dieseltrucks mit besonders schadstoffhaltigen und daher tiefschwarzen Abgasen. Außerdem besuchen die Reporter die weltweit größte Deponie für Altreifen in der Nähe von Kuwait.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben