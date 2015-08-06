Extreme Summer - Die spektakulärsten Freizeitaktivitäten an LandJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 06.08.2015: Extreme Summer - Die spektakulärsten Freizeitaktivitäten an Land
112 Min.Folge vom 06.08.2015Ab 12
Heute startet Funda Vanroy richtig durch: ob in der Canyoning-Schlucht oder offroad in der Halle. Und: Reporter Felix von Sassen testet Freizeitpark-Fahrgeschäfte in ganz Europa.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben