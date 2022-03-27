Galileo Plus: Die Verbrecher-Jäger - True CrimeJetzt kostenlos streamen
Galileo Plus
Folge vom 27.03.2022: Galileo Plus: Die Verbrecher-Jäger - True Crime
51 Min.Folge vom 27.03.2022Ab 12
Wahre Verbrechen faszinieren uns Menschen - der Hype um das Thema True Crime ist der beste Beweis dafür: Ob in Podcasts, bei Streamingdiensten, in Zeitschriften oder in TV-Shows - mehr als 45 Millionen Deutsche konsumieren Inhalte, in denen wahre Verbrechen in den Fokus gerückt werden. Aber was sind das für Menschen, die sich beruflich jeden Tag mit True Crime auseinandersetzen? "Galileo Plus" begleitet vier Verbrecher-Jäger bei ihrer Mission: dem Kampf für Gerechtigkeit.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen