Galileo Plus: Future Food: Das Klima und unser EssenJetzt kostenlos streamen
Galileo Plus
Folge vom 15.05.2022: Galileo Plus: Future Food: Das Klima und unser Essen
50 Min.Folge vom 15.05.2022Ab 12
Von schwimmenden Farmen bis zu neuen Super-Pflanzen: Gerade gibt es einen Wettlauf um die genialsten Ideen für das Essen von morgen. Doch hilft uns das in der Zukunft? Während die Weltbevölkerung wächst, macht der Klimawandel in den kommenden 50 Jahren die Ernten weniger produktiv und die Nahrungsmittel-Versorgung zur echten Herausforderung. Christoph Karrasch trifft Visionäre, die schon jetzt an den Lösungen arbeiten. Er erfährt: Das Essen der Zukunft wird noch vielseitiger.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021, Season 2021-2022: ProSieben