Expedition zur größten Pyramide der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 10: Expedition zur größten Pyramide der Welt
50 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Mitten im Dschungel Guatemalas liegt El Mirador - die lange verlorene Hauptstadt der Maya. Hier soll sie stehen: die größte Pyramide der Welt. Seit über 2.000 Jahren ranken sich Geheimnisse um sie. "Galileo X-Plorer"-Reporter Tim wagt sich zusammen mit seinem Team, sechs Guides und sieben Maultieren auf eine 100 km lange Expedition durch den Dschungel - ein Kampf gegen Hitze, Erschöpfung und das eigene Limit.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben