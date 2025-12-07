Mission Wildnis: Äthiopien und MongoleiJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 31: Mission Wildnis: Äthiopien und Mongolei
50 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Jan Stremmel schließt sich in Äthiopien dem Borana-Stamm an, taucht in den Alltag der Savanne ein und muss seine Stärke in der schwierigsten Prüfung unter Beweis stellen: der Salzernte aus dem schwarzen See des Elsod-Vulkankraters. Im Norden der Mongolei lebt Johannes Musial bei Temperaturen unter minus 20 Grad mit den Rentiernomaden der Tsaatan, lernt, auf einem Rentier zu reiten, und kämpft bei einem rasanten Wettrennen durch die wilde Taiga um die Anerkennung des Stammes.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben