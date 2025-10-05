Galileo X-Plorer
Folge 23: In der Tiefe
50 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Die "Galileo X-Plorer" begleiten die Besatzung der U34, eines der modernsten deutschen U-Boote, auf ihrer Fahrt von Norwegen nach Deutschland. Vier Tage Isolation in einer 56 Meter langen Stahlröhre: Wie fühlt es sich an, hundert Meter unter der Meeresoberfläche zu sein? Johannes und Lukas enthüllen eine geheime Gemeinschaft, die Deutschland im Ernstfall aus der Tiefe verteidigt. Was treibt diese Männer und Frauen an, fernab von Sonne und Familie, ein ganzes Land zu schützen?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
