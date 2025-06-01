Galileo X-Plorer
Folge 13: Bahamas X-clusive
50 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12
Die Bahamas - wer fängt da nicht sofort an zu träumen? Türkisblaues Wasser, endlos weiße Strände, Karibikflair und Urlaubsfeeling. Aber was macht den einmaligen Charme der Bahamas aus? Warum ist das Inselparadies gleichzeitig ein Anziehungsmagnet für Mega-Reiche und Massentourismus sowie ein Steuerparadies? Was ist dafür nötig, und wer sorgt dafür? Das "X-Plorer"-Team trifft die Luxusinsel-Macher der Bahamas.
Galileo X-Plorer
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
12
