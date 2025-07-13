Geheimnisse der SüdseeJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 17: Geheimnisse der Südsee
50 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Palmen, Perlen und türkisblaues Wasser - die Südsee gilt als Inbegriff des Paradieses. In einem der exklusivsten Resorts der Welt - mit Preisen von bis zu 20.000 Euro pro Nacht - erlebt das "Galileo X-Plorer"-Team den Luxus, den viele nur von Postkarten kennen. Doch ist hier wirklich alles so paradiesisch? Woher kommt am Ende der Welt das französische Essen? Wer steckt hinter dem großen Business mit den berühmt Tahiti Perlen?
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben