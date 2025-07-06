Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2025Folge 16vom 06.07.2025
50 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12

Wie schützen sich Superreiche vor Gefahren? "Galileo X-Plorer" taucht ein in die Welt der XXL-Sicherheit. Das Team besucht einen geheimen Bunker in den USA, einen Hochsicherheitstresor in Singapur und trifft auf "Bodyguards auf vier Pfoten". In Kalifornien entdecken sie eine gepanzerte Luxuslimousine und einen Meister der Täuschung, der geheime Türen für die Oberschicht baut.

