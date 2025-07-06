Galileo X-Plorer
Folge 16: Safety of the Rich
50 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12
Wie schützen sich Superreiche vor Gefahren? "Galileo X-Plorer" taucht ein in die Welt der XXL-Sicherheit. Das Team besucht einen geheimen Bunker in den USA, einen Hochsicherheitstresor in Singapur und trifft auf "Bodyguards auf vier Pfoten". In Kalifornien entdecken sie eine gepanzerte Luxuslimousine und einen Meister der Täuschung, der geheime Türen für die Oberschicht baut.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben