Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Die Schatzsucher

ProSiebenStaffel 2025Folge 24vom 19.10.2025
Die Schatzsucher

Die SchatzsucherJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 24: Die Schatzsucher

50 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Die "Galileo X-Plorer" reisen zu drei Schauplätzen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben - und doch durch ein gemeinsames Motiv verbunden sind: die Jagd nach dem Verlorenen. In Florida sucht Historiker Mel King nach den Schätzen einer gesunkenen Silberflotte. In Alaska birgt Fossilienjäger Bruce Schindler Mammutstoßzähne aus dem Permafrost. Und in Kasachstan suchen die "Rocket Debris Hunters" nach Raketenteilen rund um das Baikonur-Kosmodrom.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen