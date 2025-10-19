Galileo X-Plorer
Folge 24: Die Schatzsucher
50 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Die "Galileo X-Plorer" reisen zu drei Schauplätzen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben - und doch durch ein gemeinsames Motiv verbunden sind: die Jagd nach dem Verlorenen. In Florida sucht Historiker Mel King nach den Schätzen einer gesunkenen Silberflotte. In Alaska birgt Fossilienjäger Bruce Schindler Mammutstoßzähne aus dem Permafrost. Und in Kasachstan suchen die "Rocket Debris Hunters" nach Raketenteilen rund um das Baikonur-Kosmodrom.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben