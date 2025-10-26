Galileo X-Plorer
Folge 25: Crazy Communities
49 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Die "Galileo X-Plorer"-Teams reisen zu außergewöhnlichen Orten: ins glühend heiße Coober Pedy, wo Menschen unter der Erde leben und nach Opalen suchen. In Hongkong erkunden sie das Monster Building, einen gigantischen Wohnkomplex, und erleben das Leben auf engstem Raum. In Benin entdecken sie Ganvié, eine faszinierende Pfahlbau-Stadt auf dem Wasser, in der das Leben von Kanälen und Gemeinschaft geprägt ist.
Galileo X-Plorer
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben