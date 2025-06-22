Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo X-Plorer

Die größten Rätsel Nordamerikas

ProSiebenStaffel 2025Folge 14vom 22.06.2025
Folge 14: Die größten Rätsel Nordamerikas

50 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12

"Galileo"-Reporterin Nadine und das "X-Plorer"-Team begeben sich auf Spurensuche in Nordamerika. In Las Vegas entdecken sie ein seltsames Gelände, das in eine Unterwelt führt. In Oregon untersuchen sie einen Ort, an dem die Naturgesetze verrücktspielen. Bei den Niagarafällen suchen sie nach dem Grund, warum nachts weniger Wasser fließt. Fünf Rätsel, eine Mission: Die "X-Plorer" enthüllen die Geheimnisse des Kontinents.

