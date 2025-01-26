Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Die Hidden Heroes der Nasa

ProSiebenStaffel 2025Folge 2vom 26.01.2025
Die Hidden Heroes der Nasa

Die Hidden Heroes der NasaJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 2: Die Hidden Heroes der Nasa

50 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Das Weltall fasziniert viele, doch bei der NASA ist es Alltag. Harro Füllgrabe erkundet die Vorbereitungen für die Mondmission 2026. Er besucht verschiedene Standorte und trifft Astronauten, die ihm die Herausforderungen und das intensive Training zeigen. Ein Schwerpunkt liegt auf der gründlichen Prüfung der Ausrüstung. Mit moderner Technologie und Virtual Reality lernt Harro die Mondbedingungen kennen und trifft Geologen, die wertvolle Mondproben verwalten.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen