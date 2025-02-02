Leben am Limit: Grenzübergang Nordkorea & Neu-DelhiJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 3: Leben am Limit: Grenzübergang Nordkorea & Neu-Delhi
52 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Wie lebt es sich an Orten, die ständig in den Schlagzeilen sind? Die "X-Plorer"-Reporter Christoph Karrasch und Harro Füllgrabe begeben sich auf eine Reise zu zwei Extremen unserer Welt. An der hochgesicherten Grenze zwischen Nord- und Südkorea trifft Christoph auf Menschen, die trotz jahrzehntelanger Spannungen ihre Heimat nicht aufgeben wollen. In Neu-Delhi kämpft sich Harro durch eine der am stärksten verschmutzten Städte der Welt.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben