Folge 9: Secrets of Los Angeles
50 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
Hollywood-Glamour, Luxus und Schattenseiten - "Galileo X-Plorer" taucht in die verborgenen Geheimnisse der Megacity Los Angeles ein. Stefan Gödde und sein Team besuchen eine der teuersten Boutiquen der Welt, begleiten einen Extrem-Paparazzi in die Nacht und erleben hautnah die dunklen Seiten der Stadt. Eine Promi-Matchmakerin öffnet die Türen zur Welt der Superstars, während ein weiblicher Lowrider-Club die Straßen zum Beben bringt.
