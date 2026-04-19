Galileo X-Plorer
Folge 10: Future China
49 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
"Galileo X-Plorer" taucht ein in das "China von Morgen" - das es heute schon gibt: In Shenzhen, Chongqing und Shanghai bringen Drohnen das Essen, gleiten fahrerlose Taxis durch die Straßen, und man bezahlt im Laden mit der eigenen Handfläche.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2023-2026: ProSieben