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Galileo X-Plorer

Future China

ProSiebenStaffel 2026Folge 10vom 19.04.2026
Future China

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Galileo X-Plorer

Folge 10: Future China

49 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

"Galileo X-Plorer" taucht ein in das "China von Morgen" - das es heute schon gibt: In Shenzhen, Chongqing und Shanghai bringen Drohnen das Essen, gleiten fahrerlose Taxis durch die Straßen, und man bezahlt im Laden mit der eigenen Handfläche.

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