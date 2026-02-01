Tourismus extrem: Indigene Stämme in Papua-NeuguineaJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 7: Tourismus extrem: Indigene Stämme in Papua-Neuguinea
52 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Immer öfter suchen Touristen im Urlaub den ultimativen Thrill. Dafür reisen sie bis ans Ende der Welt oder begeben sich in große Gefahr. Maike Greine taucht auf der honduranischen Insel Roatán mit einem selbstgebauten U-Boot in die dunkle Tiefsee. Johannes Musial reist mit seinem Team ins Hochland von Papua-Neuguinea. Dort erlebt er, wie indigene Stämme versuchen, Touristen in ihre Dörfer zu locken. "Galileo X-Plorer" deckt auf, wie extrem Tourismus sein kann.
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Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2023-2026: ProSieben