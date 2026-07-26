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Galileo X-Plorer

Die Welt von oben - Italien

ProSiebenStaffel 2026Folge 18vom 26.07.2026
Die Welt von oben - Italien

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Galileo X-Plorer

Folge 18: Die Welt von oben - Italien

49 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Hinter der Postkartenidylle Italiens verbergen sich aus der Luft betrachtet ungeahnte Geheimnisse. Das "X-Plorer"-Team geht diesen auf den Grund: So schlummert unter dem Golf von Neapel ein Supervulkan, ein vermeintliches Urlaubsparadies entpuppt sich als Gefängnisinsel für Schwerverbrecher und hoch über Turin findet sich eine spektakuläre Rennstrecke mit bewegter Vergangenheit. Dies ist eine Reise zu den verborgenen Geschichten eines Landes, das wir nur zu kennen glauben.

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