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Galileo X-Plorer

Der größte Stau der Welt: China im Ausnahmezustand

ProSiebenStaffel 2026Folge 9vom 12.04.2026
Der größte Stau der Welt: China im Ausnahmezustand

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Folge 9: Der größte Stau der Welt: China im Ausnahmezustand

52 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Zum chinesischen Neujahrsfest steht die Weltmacht China für einen Moment still. Milliarden Menschen drängen gleichzeitig nach Hause, um das wichtigste Fest des Jahres mit ihren Familien zu verbringen.

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