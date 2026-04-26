Crazy Communities: Sun City & OraniaJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 11: Crazy Communities: Sun City & Orania
50 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Viviane Osswald und ihr Team reisen nach Sun City, eine Stadt mitten in der Wüste Arizonas, in die junge Menschen eigentlich gar nicht hinein dürfen - denn um hier zu leben, muss man mindestens 55 Jahre alt sein. Unterdessen besuchen Maike Greine und ihr Team Orania in Südafrika, und Martin Dunkelmann schlüpft in Tokio in die Haut eines Sumoringers und erlebt den harten Alltag hautnah.
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Galileo X-Plorer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2023-2026: ProSieben