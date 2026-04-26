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Galileo X-Plorer

Crazy Communities: Sun City & Orania

ProSiebenStaffel 2026Folge 11vom 26.04.2026
Crazy Communities: Sun City & Orania

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Galileo X-Plorer

Folge 11: Crazy Communities: Sun City & Orania

50 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Viviane Osswald und ihr Team reisen nach Sun City, eine Stadt mitten in der Wüste Arizonas, in die junge Menschen eigentlich gar nicht hinein dürfen - denn um hier zu leben, muss man mindestens 55 Jahre alt sein. Unterdessen besuchen Maike Greine und ihr Team Orania in Südafrika, und Martin Dunkelmann schlüpft in Tokio in die Haut eines Sumoringers und erlebt den harten Alltag hautnah.

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