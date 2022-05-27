Thema u. a.: Vision: Leben auf dem MeerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.05.2022: Thema u. a.: Vision: Leben auf dem Meer
29 Min.Folge vom 27.05.2022Ab 12
Für seinen Traum wurde Rüdiger Koch schon einmal die Todesstrafe angedroht. Der Ingenieur aus Deutschland möchte das Leben auf dem Meer möglich machen. Mit autarken Wohnkapseln auf hoher See. Für seine Lebensaufgabe kämpft er nicht nur mit Naturgewalten, sondern auch mit skeptischen Regierungen und Behörden. "Galileo" begleitet den Visionär bei seiner Arbeit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen