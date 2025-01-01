Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: Up and Down

ProSieben
Thema u. a.: Up and Down

Thema u. a.: Up and DownJetzt kostenlos streamen

Galileo

Thema u. a.: Up and Down

48 Min.Ab 12

Es geht hoch hinaus und ganz tief runter. Wie sieht unsere Welt in der Vogelperspektive aus und welche Geschichten verbergen sich unter der Oberfläche? "Galileo" wechselt die Perspektive, um unsere Welt besser zu verstehen. Was ist das Phänomen hinter den roten Seen in den USA und wie speist es sich in einem Restaurant unter der Wasseroberfläche? Außerdem: Reporter Martin Dunkelmann testet das Leben auf einer unterirdischen Marsstation - mit all seinen Herausforderungen.

Alle verfügbaren Folgen