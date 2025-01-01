Galileo
Thema u. a.: Up and Down
48 Min.Ab 12
Es geht hoch hinaus und ganz tief runter. Wie sieht unsere Welt in der Vogelperspektive aus und welche Geschichten verbergen sich unter der Oberfläche? "Galileo" wechselt die Perspektive, um unsere Welt besser zu verstehen. Was ist das Phänomen hinter den roten Seen in den USA und wie speist es sich in einem Restaurant unter der Wasseroberfläche? Außerdem: Reporter Martin Dunkelmann testet das Leben auf einer unterirdischen Marsstation - mit all seinen Herausforderungen.
