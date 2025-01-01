Thema u. a.: Einfach anders - anders wohnenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Einfach anders - anders wohnen
48 Min.Ab 12
Zuhause ist es bekanntlich am schönsten. Diese verrückten Wohnideen zeigen allerdings: Das klassische Einfamilienhaus braucht es nicht, um sich heimisch zu fühlen. Wohnen in einem ehemaligen Raketensilo unter der Erde oder auf einer schwimmenden Siedlung? Mit zwanzig abgefahrenen Konstruktionen stellt "Galileo" altbewährte Wohnkonzepte auf den Kopf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen