Thema u. a.: Mein Leben mit DyskalkulieJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.06.2022: Thema u. a.: Mein Leben mit Dyskalkulie
44 Min.Folge vom 08.06.2022Ab 12
Manche Menschen hatten in der Schule schlechte Noten, aber: Können Sie sich vorstellen, das Konzept von Zahlen als Mengenangabe gar nicht zu verstehen? Dieses Problem haben über drei Millionen Menschen in Deutschland. Sie leiden unter Dyskalkulie. Wie lebt es sich mit dieser Beeinträchtigung? - "Galileo" hat nachgefragt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
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