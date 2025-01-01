Galileo
Thema u. a.: Zu Besuch im Metaverse
46 Min.Ab 12
Marc Zuckerberg hat sein "Metaverse" zum "next big thing" erklärt, eine virtuelle Welt in der jeder seinen Alltag als Avatar verbringen und Freunde treffen kann. "Galileo"-Reporter Martin Dunkelmann besucht Deutschlands ersten Metaverse-Laden und erkundet diese neue virtuelle Welt. Was kann man in einem solchen Laden alles ausprobieren? Und wie sieht eine Welt aus deren einzige Grenze unsere Fantasie ist?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen