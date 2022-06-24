Galileo
Folge vom 24.06.2022: Thema u. a.: Young Tijuana
45 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Bis zu 100.000 Menschen überqueren den Grenzübergang zwischen San Diego und Tijuana täglich. Auf der einen Seite eine der teuersten Städte der USA, auf der anderen eine der berüchtigtsten Mexikos. Auf welcher Seite dieser Grenze man geboren wird, ist entscheidend für das ganze Leben. Wir begleiten junge Menschen, die von den Gegensätzen dieser zwei Welten geprägt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen