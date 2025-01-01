Thema u. a.: Längste Hängebrücke der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Längste Hängebrücke der Welt
38 Min.
Weltrekord! Vor etwa einem Monat würde die längste Hängebrücke der Welt in Tschechien eröffnet. Das Bauwerk verbindet zwei Bergkämme in einer Höhe von 1100 Metern. Um die Brücke zu überqueren, sollte man unbedingt schwindelfrei sein. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler wagt das Abenteuer.
