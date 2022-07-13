Thema u. a.: Der teuerste Fernseher der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.07.2022: Thema u. a.: Der teuerste Fernseher der Welt
39 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 12
Na, Lust auf einen neuen Fernseher? Wie wäre es mit einem, der so groß ist wie eine Kinoleinwand und so viel kostet wie ein ganzes Haus? Klingt übertrieben, aber solche Geräte stehen bei den Superreichen tatsächlich auf dem Grundstück. Wozu braucht man sowas und wie stellt man ihn her? Und wieso müssen Riesenfernseher faltbar sein? "Galileo" trifft die beiden Männer hinter dem Geschäft und lüftet das Geheimnis des teuersten Fernsehers der Welt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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