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Galileo

Thema u. a.: Green Hero Nickelbäume

ProSiebenFolge vom 01.06.2022
Thema u. a.: Green Hero Nickelbäume

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Galileo

Folge vom 01.06.2022: Thema u. a.: Green Hero Nickelbäume

47 Min.Folge vom 01.06.2022Ab 12

Heavy-Metal-Bäume, die bares Geld bluten und nebenbei zu echten Umwelthelden werden: Diese Wunderpflanzen wachsen auf dem malaysischen Teil der Insel Borneo und reinigen dort wie eine Art Bio-Staubsauger durch Schwermetall verseuchte Böden. Warum der hochgiftige Pflanzensaft eine wahre Goldgrube ist und was die Bäume mit unseren Smartphones zu tun haben - "Galileo" hat sich die pflanzlichen Green Heroes angesehen.

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