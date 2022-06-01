Thema u. a.: Green Hero NickelbäumeJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 01.06.2022: Thema u. a.: Green Hero Nickelbäume
47 Min.Folge vom 01.06.2022Ab 12
Heavy-Metal-Bäume, die bares Geld bluten und nebenbei zu echten Umwelthelden werden: Diese Wunderpflanzen wachsen auf dem malaysischen Teil der Insel Borneo und reinigen dort wie eine Art Bio-Staubsauger durch Schwermetall verseuchte Böden. Warum der hochgiftige Pflanzensaft eine wahre Goldgrube ist und was die Bäume mit unseren Smartphones zu tun haben - "Galileo" hat sich die pflanzlichen Green Heroes angesehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen